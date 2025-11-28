Бывший СССР
В Раде раскрыли замену Ермаку на посту главы офиса Зеленского

Депутат Рады Гончаренко: Вице-премьер Украины Федоров может стать главой ОП
Марина Совина
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Главой офиса президента (ОП) Украины вместо уволенного Андрея Ермака может стать первый вице-премьер Михаил Федоров. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, премьер-министр страны Юлия Свириденко, которую считают возможной заменой Ермаку, останется на своей должности. «На пост главы [офиса Зеленского] рассматривают кандидатуру Михаила Федорова. Но здесь есть вопросы», — написал депутат.

28 ноября стало известно, что Зеленский уволил Ермака. Он также анонсировал обновление офиса президента.

В тот же день следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у Ермака. Как утверждал Гончаренко, НАБУ предъявит подозрение чиновнику.

