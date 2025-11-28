Из жизни
04:00, 28 ноября 2025Из жизни

Военный моряк спас тонущего сына ценой своей жизни

В США военный моряк спас тонущего сына на Гавайях ценой своей жизни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lubo3908 / Shutterstock / Fotodom

В США офицер Корабельной охраны Военно-морских сил США спас тонущего сына ценой собственной жизни. Об этом сообщает Hawaii News Now.

В субботу, 22 ноября, 47-летний военный моряк Джеффри Диас вместе с детьми купался на пляже острова Кауаи, штат Гавайи. Сильная волна начала быстро уносить в океан его девятилетнего сына. Диас приказал старшему сыну вернуться на берег и поплыл за младшим. Он догнал ребенка далеко от берега, посадил на плечи и попытался вернуться. Вскоре он понял, что у него заканчиваются силы.

«Джефф сказал: "Ладно, приятель, тебе придется слезть с меня. Я тону. Плыви один, ты справишься. Не сдавайся. Я люблю тебя"», — рассказала жена Диаса о его последних словах.

Мальчик благополучно добрался до берега. Диаса вскоре вынесло на пляж. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли. Родные рассказали, что Диас с женой и детьми переехал на Гавайи три месяца назад. Он был прикомандирован к ракетной базе и должен был выйти в отставку после окончания срока службы.

Ранее житель американского штата Калифорния спас детей от вооруженного ножом безумца ценой своей жизни. Он закрыл собой женщин с детьми, на которых бросался агрессивный пассажир метро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости