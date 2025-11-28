Забота о себе
05:00, 28 ноября 2025Забота о себе

Вред ночных пробуждений поставили под сомнение

Нейрофизиолог Ромеро: Ночные пробуждения совпадают с завершением циклов сна
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Нейрофизиолог Одиль Ромеро заявила, что ночные пробуждения не всегда являются признаком бессонницы. Их вред она поставила под сомнение в разговоре с изданием La Razon.

«Ночные пробуждения обычно совпадают с завершением одного или двух полных циклов сна. Эти циклы сочетают в себе фазы легкого, глубокого и быстрого сна. Первые две способствуют восстановлению физической энергии, а быстрый сон восстанавливает память и когнитивные способности», — пояснила Ромеро.

Однако многие люди начинают тревожиться из-за ночных пробуждений, из-за чего им становится труднее заснуть, предупредила специалистка. По ее словам, в такие моменты необходимо позволить организму вернуться к естественному циклу сна. Чтобы быстрее уснуть, она призвала не брать в руки электронные устройства, не смотреть на часы, практиковать глубокое дыхание и совершить короткую прогулку по дому.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, как питаться вечером, чтобы крепко спать. Так, она порекомендовала добавить в рацион запеканку и омлет.

    Все новости