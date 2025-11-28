Зеленского предупредили о последствиях в случае отказа от мирного плана США

Дубинский: В случае отказа Зеленского от мирного плана США его ждут последствия

На этой неделе на Украину прилетит спецпредставитель США Дэн Дрисколл. Как полагает депутат Верховной Рады Александр Дубинский, он попытается убедить президента Украины Владимира Зеленского принять условия американского плана по урегулированию конфликта. Об этом политик написал в Telegram-канале.

По его мнению, Дрисколл хочет повлиять на Зеленского до того, как спецпосланник Стив Уиткофф посетит Москву. При этом, считает Дубинский, если украинский лидер откажется принимать условия мирного плана, то его ждут последствия. «Если [Зеленский] будет сопротивляться — то в понедельник будет новая серия пленок [соратника президента Украины Тимура] Миндича», — написал политик.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверять Госпогранслужбу по поводу выезда из страны Миндича.