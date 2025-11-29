Мир
04:07, 29 ноября 2025

Белый дом открыл «зал позора»

На сайте Белого дома появился «зал позора» для уличенных во лжи СМИ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Белый дом открыл виртуальный «зал позора», где перечислены «уличенные в распространении фейков» СМИ. Соответствующая страница появилась на официальном сайте американской администрации.

В данном «зале» указаны телеканалы CNN, MSNBC и CBS News и газета The Washington Post. Также имеется раздел «медиапреступник недели», где отмечены CBS News, Boston Globe и британское издание The Independent.

«Данные СМИ исказили призыв президента [США Дональда] Трампа привлечь членов Конгресса к ответственности за подстрекательство к мятежу, заявив, что он призывал к их "казни"», — указано на странице.

Ранее генеральный директор британской телерадиокорпорации BBC Тим Дэйви ушел в отставку после скандала с фальсификацией речи Трампа, которую он произнес в 2021 году перед штурмом Капитолия.

