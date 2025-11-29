Россия
16:37, 29 ноября 2025

Число жертв налета беспилотников ВСУ на российский город увеличилось

В Таганроге умерла 76-летняя женщина, раненная во время атаки ВСУ 25 ноября
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге

Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге. Фото: Стрингер / РИА Новости

Не стало пожилой россиянки, которая получила ранения во время налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог 25 ноября. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«76-летняя женщина получила тяжелые ранения, утром 25 ноября ее доставили в Ростов. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. К сожалению, организм не выдержал», — написал глава российского региона.

Слюсарь добавил, что женщины не стало рано утром 29 ноября. Губернатор выразил соболезнования родным пенсионерки и заявил, что всем пострадавшим в результате атаки ВСУ будет оказана помощь. Этот вопрос находится на его личном контроле. Общее число жертв налета беспилотников на город увеличилось до четырех человек.

В ночь на 25 ноября ВСУ выпустили по южным регионам России более 200 дронов. Ранее сообщалось, что в Таганроге жертвами атаки стали трое человек, еще как минимум десять ранены. Повреждены жилые дома.

