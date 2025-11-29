Число жертв налета беспилотников ВСУ на российский город увеличилось

В Таганроге умерла 76-летняя женщина, раненная во время атаки ВСУ 25 ноября

Не стало пожилой россиянки, которая получила ранения во время налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог 25 ноября. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«76-летняя женщина получила тяжелые ранения, утром 25 ноября ее доставили в Ростов. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. К сожалению, организм не выдержал», — написал глава российского региона.

Слюсарь добавил, что женщины не стало рано утром 29 ноября. Губернатор выразил соболезнования родным пенсионерки и заявил, что всем пострадавшим в результате атаки ВСУ будет оказана помощь. Этот вопрос находится на его личном контроле. Общее число жертв налета беспилотников на город увеличилось до четырех человек.

В ночь на 25 ноября ВСУ выпустили по южным регионам России более 200 дронов. Ранее сообщалось, что в Таганроге жертвами атаки стали трое человек, еще как минимум десять ранены. Повреждены жилые дома.

