09:53, 25 ноября 2025Россия

Юг России атаковали более двухсот украинских беспилотников. Трое погибли, повреждены десятки домов

Число погибших при атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область увеличилось до трех
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Южные регионы России минувшей ночью подверглись масштабной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — по ним выпустили более 200 дронов.

В Таганроге трое человек погибли, почти два десятка жителей Ростовской области и Краснодарского края пострадали. Дроны врезались в жилые дома и падали на автомобили.

Как минимум десять ростовчан ранены

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о трех погибших в Таганроге — двое из них скончались от полученных ран в больнице. Различные ранения получили еще как минимум 10 жителей города и Неклиновского района, 8 из них доставлены в больницу.

Также глава региона сообщил о повреждении четырех многоквартирных жилых домов, пожаре в частном доме в селе Петрушино и на складе в Таганроге. Повреждения получили лакокрасочный цех, ряд социальных объектов, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля. Слюсарь пообещал, что оперативные группы муниципальных комиссий зафиксируют нанесенный ущерб имуществу, а власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Жители Таганрога рассказали, что мощные взрывы начали раздаваться после часа ночи — в общей сложности было слышно как минимум 20 взрывов. Также в городе сработала сирена тревоги. Появились фото и видео с последствиями атак.

На Кубани обломки БПЛА падали в пяти районах

Атаку на Краснодарский край губернатор региона Вениамин Кондратьев назвал одной из самых продолжительных и массированных. Ранения получили шесть жителей края, повреждены как минимум 20 домов в пяти районах.

По его словам, самые серьезные последствия — в Новороссийске и Геленджике. В первом повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. А в селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов. В Краснодаре повреждения получили дома и бизнес-центр «Кутузовский» — как рассказал его охранник, «металлическими шариками посекло окна» здания, в них много мелких отверстий. Кроме того, «чудом не пострадали» дворники в двух кварталах от места падения обломков.

В селе Первореченское поврежден частный дом, в Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома. Также известно о попадании БПЛА в пятиэтажный дом в селе Мысхако близ Новороссийска (обошлось без пострадавших) и в грузовик в селе Борисовка — фура загорелась, но водитель успел покинуть кабину.

Упавшие в Краснодаре обломки дрона около жилого дома сняли на видео. Также на видео попал момент попадания беспилотника в жилую многоэтажку в Новороссийске. По данным оперштаба региона, повреждена угловая квартира 16-этажного дома, пострадавших нет.

В Новороссийске во время атаки жители услышали оповещения о химической угрозе, отключении воды и газа. Однако позже мэр города Андрей Кравченко заявил, что эти сигналы включили «из-за несанкционированного вмешательства в систему оповещения».

Регионы России атаковали 249 дронов

Всего за ночь по регионам России выпустили 249 БПЛА, сообщило утром Минобороны РФ. Самое большое число дронов — 116 — было уничтожено над акваторией Черного моря, еще 4 сбили над Азовским морем. Над Краснодарским краем за ночь перехватили 76 беспилотников, еще 23 сбили над Крымом.

Помимо того, системы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников над Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской и Липецкой областями.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Во время атак ограничивали полеты в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. К шести часам утра ограничения во всех трех воздушных гаванях сняли.

Симоньян пожаловалась на спавших под лестницей детей

Главный редактор RT Маргарита Симоньян под утро сообщила, что из-за ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае ее дети спали в коридоре под лестницей.

Симоньян добавила, что если кому-то из жителей нужна помощь — «крышу починить или еще что», — то она готова помочь.

