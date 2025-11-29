Главе французской партии разбили об голову яйцо

Главе французской партии «Национальное объединение» разбили об голову яйцо

Глава французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла подвергся нападению во время встречи с читателями в городе Муассак на юго-западе Франции. Подозреваемый разбил об его голову куриное яйцо, утверждает газета Figaro со ссылкой на жандармерию.

«В то время, как президент "Национального объединения" подписывал экземпляры своей новой книги "Чего хотят французы", к нему подошел мужчина и разбил ему об голову яйцо», — указано в статье.

Как позже стало известно, подозреваемый в нападении мужчина около 70 лет был сразу же задержан и взят под стражу.

Барделла не получил травм. Его вывели из помещения на несколько минут, после чего он продолжил встречу с читателями.

Ранее лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла призвал сформировать коалицию правых сил, оппозиционную политике Эммануэля Макрона. В свою очередь, журналисты WSJ написали, что рост популярности крайне правых партий в Европе связан с недовольством высоким уровнем миграции.