Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 29 ноября 2025Бывший СССР

МИД России отреагировал на отставку ближайшего соратника Зеленского

Мирошник: Отставка Ермака не повлияет на мирные переговоры по Украине
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ludovic Marin / AP

Стремительная отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского не повлияет на ход переговоров России и США по урегулированию конфликта в республике. Такое мнение высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник. Его слова приводит «Газета.Ru».

Ермака называли ближайшим соратником Зеленского и «серым кардиналом» украинской политической системы. На протяжении всего времени переговоров по урегулированию конфликта, отметил Мирошник, тот выступал противником любых договоренностей с Россией и ярым сторонником продолжения боевых действий. «Ермак выступал разрушителем мирного трека», — констатировал посол по особым поручениям МИД РФ.

В этом контексте дальнейшее отсутствие Ермака на переговорах, полагает Мирошник, «как минимум не скажется отрицательно на его перспективах». Бывший глава офиса Зеленского не был настроен на конструктивный мирный диалог. Главной целью Ермака, полагает посол МИД РФ, было сохранение финансирования Украины со стороны западных государств. «В ином, мирном формате он просто себя никак не видел», — резюмировал Мирошник.

О скандальной отставке Ермака в связи с коррупционным скандалом на Украине стало известно в конце ноября. Вскоре после ухода с должности он впервые вышел в публичное поле и объявил о решении уйти на фронт на фоне нанесенного ему оскорбления. При этом экс-глава офиса президента не уточнил, когда намерен отправиться на передовую и в каком статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ларису Долину начали отменять

    Раскрыт еще один участник украинской делегации на переговорах в США

    Российская армия нанесла удар по украинскому военному объекту

    Мужчина купил отвергнутый другим покупателем лотерейный билет и выиграл миллион долларов

    Минобороны ответило на ночную атаку Украины по гражданским объектам

    Зеленский обратился к Европе с призывом по активам России

    Появились подробности об аварии с участием детской футбольной команды в России

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград выросло

    В России отреагировали на желание Ермака пойти на фронт после отставки

    В Европе высказались о судьбе послевоенной Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости