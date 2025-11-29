Мирошник: Отставка Ермака не повлияет на мирные переговоры по Украине

Стремительная отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского не повлияет на ход переговоров России и США по урегулированию конфликта в республике. Такое мнение высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник. Его слова приводит «Газета.Ru».

Ермака называли ближайшим соратником Зеленского и «серым кардиналом» украинской политической системы. На протяжении всего времени переговоров по урегулированию конфликта, отметил Мирошник, тот выступал противником любых договоренностей с Россией и ярым сторонником продолжения боевых действий. «Ермак выступал разрушителем мирного трека», — констатировал посол по особым поручениям МИД РФ.

В этом контексте дальнейшее отсутствие Ермака на переговорах, полагает Мирошник, «как минимум не скажется отрицательно на его перспективах». Бывший глава офиса Зеленского не был настроен на конструктивный мирный диалог. Главной целью Ермака, полагает посол МИД РФ, было сохранение финансирования Украины со стороны западных государств. «В ином, мирном формате он просто себя никак не видел», — резюмировал Мирошник.

О скандальной отставке Ермака в связи с коррупционным скандалом на Украине стало известно в конце ноября. Вскоре после ухода с должности он впервые вышел в публичное поле и объявил о решении уйти на фронт на фоне нанесенного ему оскорбления. При этом экс-глава офиса президента не уточнил, когда намерен отправиться на передовую и в каком статусе.