Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:35, 29 ноября 2025Россия

Минобороны отчиталось о сбитых над двумя российскими регионами украинских беспилотниках

Минобороны: Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ над Брянской областью и Крымом
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили шесть беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, с 10:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО три украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью и три — над Республикой Крым.

В Министерстве обороны России уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что не стало пожилой россиянки, которая получила ранения во время налета БПЛА ВСУ на Таганрог 25 ноября. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что 76-летняя женщина получила тяжелые ранения и находилась в ростовской клинике, однако спасти ее медикам не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?

    Уиткофф предложил Украине замену ракетам Tomahawk

    В Германии митинг против оппозиции перерос в столкновения с полицией

    Россиянам раскрыли преимущества романов после 45 лет

    Минобороны отчиталось о сбитых над двумя российскими регионами украинских беспилотниках

    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак и Лолиту на мошенничество

    Журова оценила нападение Большунова на соперника

    В ЮАР журналистку задержали после возвращения из России

    Россиянки вспомнили о зоне бикини под Новый год

    Отставку Ермака связали с планом США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости