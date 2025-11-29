Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:36, 29 ноября 2025Из жизни

Мужчина купил отвергнутый другим покупателем лотерейный билет и выиграл миллион долларов

Житель США выиграл миллион долларов по лотерейному билету, отвергнутому другим
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: FOOD PHOTO STOCK / Shutterstock / Fotodom

В американском городе Детройт, штат Мичиган, мужчина купил лотерейный билет, от которого отказался другой покупатель, и выиграл главный приз. Об этом сообщает UPI.

Победителем стал 33-летний житель Мичигана из округа Уэйн. По его словам, отвергнутый билет лежал на прилавке. «Я стер защитный слой и не поверил глазам, когда увидел, что это выигрыш на 1 миллион долларов (78 миллионов рублей)», — рассказал он.

Мужчина пока не планирует тратить выигранные деньги и сохранит их на будущее. «Победа — отличное чувство, но это и бремя, потому что сразу начинаешь думать, на что можно потратить такую сумму», — добавил он.

Материалы по теме:
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
11 апреля 2024
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
20 ноября 2023
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
16 апреля 2025

Ранее сообщалось, что мужчина из американского штата Мэриленд купил лотерейные билеты Powerball и Mega Millions во время похода в спортзал и разбогател на 150 тысяч долларов. Он собирается приберечь неожиданный выигрыш, чтобы потратить его во время следующих праздников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ларису Долину начали отменять

    Раскрыт еще один участник украинской делегации на переговорах в США

    Российская армия нанесла удар по украинскому военному объекту

    Мужчина купил отвергнутый другим покупателем лотерейный билет и выиграл миллион долларов

    Минобороны ответило на ночную атаку Украины по гражданским объектам

    Зеленский обратился к Европе с призывом по активам России

    Появились подробности об аварии с участием детской футбольной команды в России

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград выросло

    В России отреагировали на желание Ермака пойти на фронт после отставки

    В Европе высказались о судьбе послевоенной Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости