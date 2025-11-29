Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:46, 29 ноября 2025Бывший СССР

На Украине заявили об отравлении митрополита Феодосия

СПЖ: Митрополита Феодосия могли отравить тяжелыми металлами
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Находящийся под следствием по делу о государственной измене митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) был госпитализирован, предположительно, из-за отравления тяжелыми металлами. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

В Союзе подчеркнули, что, по данным их источников, отравление иерарха могло быть намеренным. «Источники СПЖ сообщают, что владыка Феодосий был отравлен, предположительно, тяжелыми металлами», — заявили в сообщении.

В СПЖ рассказали, что состояние здоровья митрополита стало ухудшаться примерно месяц назад. Наблюдалась повышенная температура, давление то поднималось до очень высоких показателей, то становилось критически низким. На этой неделе служителя Украинской церкви госпитализировали. «Продолжается сильная интоксикация, состояние пока относительно стабильное, но владыка остается в больнице», — рассказали источники Союза.

Уточняется, что медики намерены провести широкое исследование на наличие в организме архиерея отравляющих веществ. Подготовка результатов тестов может занять месяц.

Ранее митрополита Феодосия избили во время штурма храма. Тогда священнослужитель получил сотрясение мозга и ожоги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В окружении Долиной заявили о бот-атаках на имя певицы

    В Роскомнадзоре рассказали о планах заблокировать Roblox

    Собака устроила взрыв в Новосибирске

    Два мирных жителя пострадали от удара ВСУ по гражданской машине в российском регионе

    В Европе назвали безумным план Германии по переброске 800 тысяч солдат на восток

    Правительство Молдавии обвинили в использовании скандала с БПЛА

    Российская футболистка фразой «будто во времени перенеслась» описала жизнь в КНДР

    На Украине заявили об отравлении митрополита Феодосия

    В Германии признали неспособность какого-либо оружия изменить ход конфликта на Украине

    Назван новый глава украинской делегации на мирных переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости