23:59, 29 ноября 2025

На Западе назвали позорный поступок Зеленского

Аналитик Дженкинс: Увольнение Ермака стало позором для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Увольнение главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала стало позором для украинского лидера. Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института безопасности и политики развития в Стокгольме Гарет Дженкинс.

«Увольнение из-за коррупции любого, кого выбрал лидер, негативно отражается на этом лидере, потому что именно он выбрал этого человека на пост во власти... Это, очевидно, позор для Зеленского», — подчеркнул аналитик.

Днем ранее Андрей Ермак заявил об отставке на фоне обыска в его доме из-за подозрений в коррупции. В интервью СМИ он назвал себя порядочным человеком и объявил о намерении уйти на фронт.

При этом многие европейские чиновники удивились отставке Ермака, поскольку считали ее немыслимой. Политики, которые вели переговоры с Украиной, были убеждены, что именно Ермак «заправляет» всей системой в стране.

В свою очередь, британские СМИ писали, что Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак действительно были очень близки и проводили много времени вместе.

