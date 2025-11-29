На Западе назвали позорный поступок Зеленского

Аналитик Дженкинс: Увольнение Ермака стало позором для Зеленского

Увольнение главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала стало позором для украинского лидера. Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института безопасности и политики развития в Стокгольме Гарет Дженкинс.

«Увольнение из-за коррупции любого, кого выбрал лидер, негативно отражается на этом лидере, потому что именно он выбрал этого человека на пост во власти... Это, очевидно, позор для Зеленского», — подчеркнул аналитик.

Днем ранее Андрей Ермак заявил об отставке на фоне обыска в его доме из-за подозрений в коррупции. В интервью СМИ он назвал себя порядочным человеком и объявил о намерении уйти на фронт.

При этом многие европейские чиновники удивились отставке Ермака, поскольку считали ее немыслимой. Политики, которые вели переговоры с Украиной, были убеждены, что именно Ермак «заправляет» всей системой в стране.

В свою очередь, британские СМИ писали, что Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак действительно были очень близки и проводили много времени вместе.