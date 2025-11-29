Мир
19:28, 29 ноября 2025Мир

На Западе высказались о сроках завершения СВО

Венгерский аналитик Кошкович: Конфликт на Украине подходит к концу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Конфликт на Украине близится к завершению, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. О сроках завершения СВО он высказался в соцсети X.

Эксперт, комментируя завтрашнюю встречу делегаций Украины и США, заявил, что конфликт подходит к концу. «Вероятно, украинская сторона во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе», — написал аналитик.

Кроме того, он считает, что участие европейских стран на этом этапе переговоров будет минимальным. «Единственным европейским голосом на переговорах будет голос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — спрогнозировал Кошкович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что делегация страны во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым вылетела в США для проведения переговоров. Умеров возглавил группу переговорщиков после того, как занимавший жесткую политику глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ушел в отставку.

