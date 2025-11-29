Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
На Западе заявили о конце для Зеленского

Дотком: Украинцам нет необходимости умирать за Зеленского и Запад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришел конец. Об этом он написал в соцсети X.

В связи с этим он призвал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте сдаваться. «Нет необходимости умирать за клоуна и его западных кукловодов», — написал Дотком.

Такое заявление он сделал на фоне увольнения главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров назвал отставку Ермака «концом Зеленского». Он указал, что бывший глава офиса украинского лидера был незаменим для его вертикали власти на Украине, однако с его отставкой режим Зеленского приближается к своему концу.

В пятницу, 28 ноября, Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.

