Назначение Умерова главой украинской делегации назвали позором

Депутат Рады Безуглая назвала позором назначение Умерова главой делегации
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала позором назначение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Умеров как глава делегации по "переговорам" — это все еще позор», — заявила нардеп.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утвердил Умерова в качестве главы делегации на мирных переговорах с США и Россией. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку. Соответствующий указ Зеленский подписал в пятницу, 28 ноября.

    Все новости