Аналитик Кузнецов: Ермак знает всех получавших от Киева откаты чиновников ЕС

Стремительная отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского может иметь опасные последствия для властей Евросоюза (ЕС). Об этом заявил почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана Олег Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости.

Ермак, будучи ближайшим соратником Зеленского, отметил военный аналитик, знал всю подноготную проводимых в высших политических кругах Украины сделок, в том числе касательно поставок вооружений для нужд Вооруженных сил республики (ВСУ). Экс-глава ОП, пояснил Кузнецов, был в курсе в том числе о европейских партнерах, получавших откаты от Киева. Среди них могли быть в том числе чиновники ЕС самого высокого ранга, констатировал эксперт.

Однако с вмешательством президента США Дональда Трампа, который также имеет финансовые интересы на Украине, продолжение подобного рода денежных махинаций оказалось под угрозой срыва, добавил Кузнецов. Информация, которую знает Ермак, отметил эксперт, может быть важной для представителей американских спецслужб. На этом фоне позиции европейских чиновников, которые были замешаны в коррупционных сделках, могут серьезно пошатнуться, резюмировал аналитик. «Ермак знает, кто конкретно и сколько в Европе получил от режима Зеленского», — заключил Кузнецов.

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский не удивился, что антикоррупционная проверка в квартире Ермака не дала каких-либо результатов. Украинский парламентарий считает, что экс-глава ОП заранее знал о готовящемся рейде и успел тщательно подготовиться. Ермак, по его словам, не мог не знать о коррупционных схемах, проводимых в близких кругах Зеленского.