Названы неочевидные симптомы плохого кровоснабжения мозга

Врач Шишонин назвал проблемы со зрением признаком плохого кровоснабжения мозга

Кардиолог Александр Шишонин назвал три неочевидных симптома плохого кровоснабжения мозга. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

Шишонин отметил, что основной причиной нарушения кровоснабжения мозга являются проблемы с сосудами. По его словам, первым признаком, указывающим на это, является одышка, возникающая после умеренной физической активности, например, после подъема по лестнице.

Врач добавил, что головокружения также являются признаком того, что страдают сосуды головного мозга. «И еще один признак, который говорит о том, что нарушено кровоснабжение мозга, — когда появляются какие-то артефакты со зрением: поле зрения уходит, появляются точки, нечетко видите», — рассказал кардиолог.

Шишонин указал, что появление этих симптомов является сигналом для проверки сердца, а также сосудов головы и шеи. По его словам, нарушения, которые могут быть выявлены, не лечатся таблетками. Их корректируют сбалансированной диетой, правильными физическими нагрузками и другими изменениями образа жизни.

