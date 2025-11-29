Оценены шансы сборной России по футболу сыграть с европейскими командами

Букмекеры: Сборная России с большей вероятностью сыграет с командой из Азии

Букмекеры оценили шансы сборной России по футболу сыграть с европейскими командами. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Наименьшие коэффициенты — 3,50 — предлагают на команду из Азии, что отражает наибольшую вероятность такого исхода. Африканские сборные оцениваются с коэффициентом 4,00.​

Европейские и южноамериканские команды имеют котировки 5,00, что указывает на умеренные шансы россиян на матч с ними. Представители Центральной и Северной Америки идут с коэффициентом 6,00, а наименее вероятным вариантом букмекеры считают встречу с участником из Австралии и Океании — 7,00.

Российская сборная с марта 2022 года не принимает участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда проводит только товарищеские матчи.