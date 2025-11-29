Мир
09:02, 29 ноября 2025Мир

Песков объяснил временной зазор между приездом Орбана в Кремль и стартом переговоров

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Встреча Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным началась не сразу после приезда премьер-министра Венгрии в Кремль. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, гость перед беседой готовился к переговорам, и ему для этого были обеспечены все условия. «Нет, они не общались тет-а-тет», — заверил чиновник.

Премьер Венгрии прибыл в Москву 28 ноября. Он провел с Путиным четырехчасовую беседу, стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Будапешта.

Позднее Орбан оценил переговоры с Путиным, назвав их успешными. Он отметил, что итогом встречи стало соглашение о надежном энергоснабжении Венгрии.

    Все новости