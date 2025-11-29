Появились подробности об аварии с участием детской футбольной команды в России

Ребенок госпитализирован после ДТП с футбольной командой в Челябинской области

Ребенок госпитализирован в результате опрокидывания автобуса с детской футбольной командой на трассе в Челябинской области.﻿ Подробности об аварии приводит ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

В ведомстве заявили, что необходимая медицинская помощь оказана всем участникам ДТП.﻿ Шестерым обратившимся помощь оказана на месте, один ребенок госпитализирован, остальным проводится обследование, решается вопрос о необходимости амбулаторного или стационарного лечения.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону сообщили, что трое пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.﻿

Авария, как уточняется, случилась на 181-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе. Причиной схода автобуса в кювет стала потеря контроля водителя над транспортным средством.