12:22, 29 ноября 2025Спорт

Появились подробности об аварии с участием детской футбольной команды в России

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал «Челябинский Следком»

Ребенок госпитализирован в результате опрокидывания автобуса с детской футбольной командой на трассе в Челябинской области.﻿ Подробности об аварии приводит ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

В ведомстве заявили, что необходимая медицинская помощь оказана всем участникам ДТП.﻿ Шестерым обратившимся помощь оказана на месте, один ребенок госпитализирован, остальным проводится обследование, решается вопрос о необходимости амбулаторного или стационарного лечения.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону сообщили, что трое пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.﻿

Авария, как уточняется, случилась на 181-м километре дороги ЮжноуральскМагнитогорск в Агаповском районе. Причиной схода автобуса в кювет стала потеря контроля водителя над транспортным средством.

