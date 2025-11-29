Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:56, 29 ноября 2025Бывший СССР

Раскрыто отношение иностранных инструкторов к солдатам ВСУ

Проводившие обучение солдат ВСУ британские инструкторы называли их сбродом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Инструкторы из Великобритании, обучавшие украинских военнослужащих, называли их сбродом. Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Верховец на видеозаписи, распространенной Министерством обороны России. Его слова приводит ТАСС.

«Проходил обучение на полигоне в Ровненской области. Были британцы, учили тактике, медицине, стрелять, гранаты кидать. Нас называли сбродом. Побратимы, сдавайтесь, здесь хорошо к нам относятся. Не умирайте зря», — обратился он к украинским военным.

Отмечается, что Верховец был взят в плен российскими бойцами группировки войск «Центр» в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили отель на побережье Черного моря под Одессой, в котором находились британские военные. В результате ударов было устранено около 70 бойцов, из которых около половины — иностранные инструкторы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня оскорбили, и я отправляюсь на фронт». Ермак вышел на связь с журналистами после своей отставки

    Раскрыто отношение иностранных инструкторов к солдатам ВСУ

    ВСУ ударили по Волгограду

    Украина за ночь выпустила больше сотни беспилотников по регионам России

    Раскрыты тревожные манипуляции мошенников

    Российский нефтезавод загорелся после атаки дронов

    Штаб спецбатальона ВСУ «Шквал» уничтожен в Харьковской области

    В России назвали трех самых враждебных к стране западных политиков

    Чиновники из администрации Трампа просили уволить Ермака по одной причине

    ВСУ за сутки потеряли почти 500 военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости