Проводившие обучение солдат ВСУ британские инструкторы называли их сбродом

Инструкторы из Великобритании, обучавшие украинских военнослужащих, называли их сбродом. Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Верховец на видеозаписи, распространенной Министерством обороны России. Его слова приводит ТАСС.

«Проходил обучение на полигоне в Ровненской области. Были британцы, учили тактике, медицине, стрелять, гранаты кидать. Нас называли сбродом. Побратимы, сдавайтесь, здесь хорошо к нам относятся. Не умирайте зря», — обратился он к украинским военным.

Отмечается, что Верховец был взят в плен российскими бойцами группировки войск «Центр» в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили отель на побережье Черного моря под Одессой, в котором находились британские военные. В результате ударов было устранено около 70 бойцов, из которых около половины — иностранные инструкторы.