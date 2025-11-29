Россиянам рассказали о мощном звездопаде в декабре

Самый мощный в 2025 году звездопад Геминиды ожидается в декабре

В декабре 2025 года ожидается самый мощный в 2025 году звездопад Геминиды. Метеорный поток из созвездия Близнецов можно будет наблюдать с 13 на 14 декабря — до 120 вспышек в час, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

«Месяц самых длинных ночей обычно не балует нас ясной погодой. А ведь именно в декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — знаменитые Геминиды», — подчеркнули специалисты.

Как отмечается, Геминиды превосходят по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.

