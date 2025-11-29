Спорт
Россиянин поставил 30 тысяч рублей на матчи Лиги чемпионов и выиграл почти 2,5 миллиона

Россиянин сделал экспресс-ставку на матчи ЛЧ и выиграл почти 2,5 миллиона
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wpadington / Shutterstock / Fotodom  

Клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку в 30 тысяч рублей на девять матчей пятого тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) и выиграл почти 2,5 миллиона. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин выбрал исходы на тотал больше 2,5 или 3,5 голов в каждой встрече, что сработало благодаря высокой результативности матчей тура.​ Суммарный коэффициент купона достиг 82,91, несмотря на то что вероятность прохода оценивалась примерно в 1,2 процента. Коэффициенты на отдельные события варьировались от 1,40 до 1,85.

Еще один игрок заработал почти два миллиона рублей, поставив 20 тысяч рублей на экспресс из семи матчей ЛЧ с коэффициентом 96,79, также ориентированный на тоталы. Третья заметная выплата в 1 107 500 рублей пришла от лайв-ставки на 22,15.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 200 тысяч рублей на пять матчей пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Он собрал экспресс со ставкой 13,04 и выиграл 2,608 миллиона.

