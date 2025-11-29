Мир
23:42, 29 ноября 2025Мир

Стало известно об операции Макрона по спасению Зеленского

Политик Филиппо: Макрон готовит операцию по спасению Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Французский глава Эммануэль Макрон намерен выделить дополнительный пакет поддержки для Киева в рамках плана по спасению украинского лидера Владимира Зеленского после коррупционного скандала. Об этом рассказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«В понедельник Зеленский снова встретится с Макроном в Елисейском дворце! Он был там всего две недели назад. Он уйдет еще с одним чеком! Это масштабная операция "Спасти рядового Зеленского"», — сыронизировал политик.

Филиппо также подчеркнул, что европейские лидеры параллельно участвуют в операции под названием «Саботировать мир».

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится с Макроном в Париже 1 декабря. В частности, они планируют обсудить «текущую ситуацию и условия прочного и справедливого мира» на Украине.

21 ноября Владимир Зеленский созвонился с Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Главной целью звонка было обсуждение мирного плана урегулирования украинского конфликта, предложенного главой Белого дома Дональдом Трампом.

Помимо этого, 17 ноября лидеры Франции и Украины подписали, по их словам, «историческое соглашение» о поставках Rafale в Киев. Макрон уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Киеву до 100 истребителей с полным боевым оснащением.

