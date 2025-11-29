Тренер ЦСКА ракрыл секрет своего спокойствия

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини назвал секрет своего спокойствия. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе клуба.
По словам Челестини, в этом ему помогает горячий напиток. «Думаю, что слишком энергичный тренер может думать не очень хорошо. Я лучше мыслю в состоянии спокойствия. Поэтому начинаю пить чай», — отметил тренер.
Челестини добавил, что у него довольно взрывной темперамент. Однако он старается передавать свою излишнюю энергию команде.
Ранее Челестини раскрыл секрет общения с россиянами. Специалист заявил, что в общении с русскими людьми необходимо время, чтобы они впустили иностранца в свой мир.