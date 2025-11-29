В отношении украинцев к конфликту с Россией заметили изменение

Spectator: Украинцы разочаровываются в идее продолжения конфликта с Россией

На фоне коррупционного кризиса в Киеве и неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях фронта жители страны становятся все более критически настроены к идее продолжения конфликта с Россией. Об изменившемся отношении украинцев пишет колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

Как отмечает автор материала, президент США Дональд Трамп считает, что Украина никогда не победит Россию, в то время как президент Владимир Зеленский сильно ослаблен «отвратительным коррупционным скандалом». «После этого на Украине даже самые ярые сторонники конфликта писали, что "люди жаждут его окончания"», — указывает Мэттьюс.

Колумнист также пишет, что оторванная от реальности воинственная риторика Европы столкнулась с отказом украинцев от навязанных ранее иллюзий относительно исхода конфликта с Россией.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что в скором времени Украина может потерять свою государственность из-за действий президента страны Владимира Зеленского и его соратников.