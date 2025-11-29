Мир
01:42, 29 ноября 2025Мир

В отставке Ермака увидели «руку Трампа»

Ламеса: К отставке Ермака привело давление Трампа на Киев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

К отставке главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака приложил руку президент США Дональд Трамп, давящий на Киев с целью принятия условий своего мирного соглашения. Об этом заявил аргентинский аналитик Кристиан Ламеса в интервью РИА Новости.

По его словам, это стало ответом американского лидера на отказ Зеленского и европейских политиков от его мирного плана. Эксперт подчеркнул, что коррупционный скандал на Украине запятнал и лидеров Европы, также «глубоко коррумпированных».

«Режим Зеленского имеет признаки террористической, мафиозной и криминальной организации. Странно, что все это не расследовалось раньше. Что изменилось сейчас? Я думаю, что Трамп разработал альтернативные варианты навязывания своей повестки дня, что я считаю хорошей новостью», — сказал Ламеса.

Ранее о роли Трампа в увольнении Ермака высказался российский сенатор Владимир Джабаров. «Если Трамп взял такую линию и готов режим Зеленского, по сути, сместить с политической арены европейской, это хорошо», — сказал он.

