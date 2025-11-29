В Росавиации высказались о директиве по замене ПО на самолетах Airbus

Росавиация: Директива по замене ПО на самолетах Airbus A320 не касается России

В Росавиации заявили, что директива о замене программного обеспечения (ПО) на самолетах Airbus A320 не касается России. Об этом сообщает ТАСС.

«Об эксплуатации А320. Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — высказались в ведомстве по поводу решения крупнейшего европейского авиапроизводителя.

В Росавиации также отметили, что безопасность полетов является ключевым приоритетом всех участников авиатранспортной системы России.

Ранее сообщалось, что авиастроительная компания Airbus массово отзывает самолеты A320 для изменения ПО. Решение корпорации затронет несколько тысяч авиалайнеров и повлияет на работу половины всего мирового парка самолетов.