Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:03, 29 ноября 2025Наука и техника

В Росавиации высказались о директиве по замене ПО на самолетах Airbus

Росавиация: Директива по замене ПО на самолетах Airbus A320 не касается России
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Eva Manez / Reuters

В Росавиации заявили, что директива о замене программного обеспечения (ПО) на самолетах Airbus A320 не касается России. Об этом сообщает ТАСС.

«Об эксплуатации А320. Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — высказались в ведомстве по поводу решения крупнейшего европейского авиапроизводителя.

В Росавиации также отметили, что безопасность полетов является ключевым приоритетом всех участников авиатранспортной системы России.

Ранее сообщалось, что авиастроительная компания Airbus массово отзывает самолеты A320 для изменения ПО. Решение корпорации затронет несколько тысяч авиалайнеров и повлияет на работу половины всего мирового парка самолетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она ведь ничего не украла». Ларису Долину захотели отменить. Что говорят певица и ее близкие о травле?

    На Крымском мосту ввели новые ограничения

    В США упрекнули Европу в саботаже мирного плана по Украине

    В Росавиации высказались о директиве по замене ПО на самолетах Airbus

    Москвичам назвали срок наступления холодов

    Россиянин забил знакомую молотком после ее просьбы

    Иностранец захотел уйти из «Спартака» из-за жены

    Мужчина 35 лет проходил с зажигалкой в желудке

    Число жертв налета беспилотников ВСУ на российский город увеличилось

    В центре российского города произошла стрельба с пострадавшими

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости