Airbus решила массово отозвать самолеты A320

Airbus массово отзывает самолеты A320 для изменения программного обеспечения

Авиастроительная компания Airbus массово отзывает самолеты A320 для изменения программного обеспечения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение корпорации затронет несколько тысяч авиалайнеров и повлияет на работу половины всего мирового парка самолетов. В свою очередь, это может привести к отменам и задержкам рейсов во многих странах.

Ранее компания Airbus подтвердила намерение объединить космические активы Европы, создав «европейского чемпиона» в космосе. Как рассказал глава корпорации Гийом Фори, компания продолжает переговоры с Thales Alenia Space и Leonardo о консолидации бизнеса по производству спутников, что позволит сделать европейские компании более конкурентоспособными на фоне растущего давления со стороны партнеров из США.