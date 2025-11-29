Airbus решила массово отозвать самолеты A320

Авиастроительная компания Airbus массово отзывает самолеты A320 для изменения программного обеспечения. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что решение корпорации затронет несколько тысяч авиалайнеров и повлияет на работу половины всего мирового парка самолетов. В свою очередь, это может привести к отменам и задержкам рейсов во многих странах.
Ранее компания Airbus подтвердила намерение объединить космические активы Европы, создав «европейского чемпиона» в космосе. Как рассказал глава корпорации Гийом Фори, компания продолжает переговоры с Thales Alenia Space и Leonardo о консолидации бизнеса по производству спутников, что позволит сделать европейские компании более конкурентоспособными на фоне растущего давления со стороны партнеров из США.