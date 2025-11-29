Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:23, 29 ноября 2025Наука и техника

Airbus решила массово отозвать самолеты A320

Airbus массово отзывает самолеты A320 для изменения программного обеспечения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Авиастроительная компания Airbus массово отзывает самолеты A320 для изменения программного обеспечения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение корпорации затронет несколько тысяч авиалайнеров и повлияет на работу половины всего мирового парка самолетов. В свою очередь, это может привести к отменам и задержкам рейсов во многих странах.

Ранее компания Airbus подтвердила намерение объединить космические активы Европы, создав «европейского чемпиона» в космосе. Как рассказал глава корпорации Гийом Фори, компания продолжает переговоры с Thales Alenia Space и Leonardo о консолидации бизнеса по производству спутников, что позволит сделать европейские компании более конкурентоспособными на фоне растущего давления со стороны партнеров из США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экипаж загоревшегося у берегов Турции танкера сообщил об атаке дронов

    В Киеве раздались взрывы

    В отставке Ермака увидели «руку Трампа»

    Сразу десять регионов Украины объявили воздушную тревогу

    Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за «неопознанных объектов»

    Airbus решила массово отозвать самолеты A320

    Журналист заявил о страхе украинских чиновников высказываться о Ермаке

    В Европе заживо сожгли украинца в Mercedes

    Дмитриев назвал худшего западного лидера

    В США рассказали о судьбе планировавшихся переговоров с участием Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости