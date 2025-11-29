В России отреагировали на желание Ермака пойти на фронт после отставки

Депутат Колесник: Ермак не подготовлен для участия в боевых действиях

Ушедший в отставку глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак не подготовлен для участия в боевых действиях, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на желание бывшего чиновника пойти на фронт.

«Ну пусть идет, попытается с нашими бойцами там повоевать. Рыхлый парень-то для того, чтобы участвовать в военных действиях, неподготовленный, невзирая на то что достаточно молодой возраст. У нас, я знаю, воюют ребята гораздо более возрастные, но они подтянутые, подготовленные. Куда Ермаку-то», — высказался Колесник.

Ранее Ермак впервые вышел на связь с западными журналистами после своей скандальной отставки. Он сообщил, что не хочет создавать проблем президенту Украины Владимиру Зеленскому и отправляется на фронт. Экс-глава ОП не уточнил, когда намерен отправиться на передовую и в каком статусе.

28 ноября Ермак подал в отставку. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Отмечается, что в этот день к Ермаку с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

