Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 29 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание Ермака пойти на фронт после отставки

Депутат Колесник: Ермак не подготовлен для участия в боевых действиях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ушедший в отставку глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак не подготовлен для участия в боевых действиях, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на желание бывшего чиновника пойти на фронт.

«Ну пусть идет, попытается с нашими бойцами там повоевать. Рыхлый парень-то для того, чтобы участвовать в военных действиях, неподготовленный, невзирая на то что достаточно молодой возраст. У нас, я знаю, воюют ребята гораздо более возрастные, но они подтянутые, подготовленные. Куда Ермаку-то», — высказался Колесник.

Ранее Ермак впервые вышел на связь с западными журналистами после своей скандальной отставки. Он сообщил, что не хочет создавать проблем президенту Украины Владимиру Зеленскому и отправляется на фронт. Экс-глава ОП не уточнил, когда намерен отправиться на передовую и в каком статусе.

28 ноября Ермак подал в отставку. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Отмечается, что в этот день к Ермаку с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ларису Долину начали отменять

    Раскрыт еще один участник украинской делегации на переговорах в США

    Российская армия нанесла удар по украинскому военному объекту

    Мужчина купил отвергнутый другим покупателем лотерейный билет и выиграл миллион долларов

    Минобороны ответило на ночную атаку Украины по гражданским объектам

    Зеленский обратился к Европе с призывом по активам России

    Появились подробности об аварии с участием детской футбольной команды в России

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград выросло

    В России отреагировали на желание Ермака пойти на фронт после отставки

    В Европе высказались о судьбе послевоенной Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости