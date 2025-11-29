Мир
22:27, 29 ноября 2025

В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

В ЮАР арестовали четырех летевших в Россию мужчин за нарушение закона о ВП
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ЮАР арестовали четырех летевших в Россию мужчин за нарушение закона о военной помощи (ВП). Об этом сообщило элитное спецподразделение полиции Hawks на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что мужчины были задержаны 28 ноября в Международном аэропорту им. О.Р. Тамбо около Йоханнесбурга. По версии полиции, они следовали в Россию через ОАЭ. Полиция аэропорта сообщила о гражданах, после чего их вывели из зоны посадки и доставили в отдел по борьбе с преступлениями против государства (CATS).

По информации полиции, один из подозреваемых успел покинуть ЮАР. Задержанные граждане предстанут перед судом 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в ЮАР журналистка Патрисия Мантула была задержана после возвращения из России.

