В ЮАР журналистку задержали после возвращения из России

В ЮАР журналистка Патрисия Мантула задержана после возвращения из России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leif Ingvarson / Shutterstock / Fotodom

В ЮАР журналистка Патрисия Мантула задержана после возвращения из России. Об этом сообщает Baza.

Ассоциация журналистов стран БРИКС считает, что Мантулу лишили свободы без оснований и незаконно, и расценивает ее задержание как нарушение прав журналистов на свободу слова.

Предварительно, причиной задержания Мантулы стали ее частые визиты в Россию. Она работает в Южно-Африканской радиовещательной корпорации, а также руководит собственной медиакомпанией.

Ранее журналистов из России не пустили на конференцию канцлера Германии Фридриха Мерца на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге в ЮАР.

