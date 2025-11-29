Стал известен райдер Витаса

Витас снизил стоимость выступлений на новогодних корпоративах на 1,8 млн рублей

Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, просит за выступление в Китае больше, чем на родине. Райдер артиста публикует Telegram-канал Mash.

По информации канала, ценник на концерты звезды в Поднебесной начинается от 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей). В то же время свои выступления в России Витас оценивает всего в 44 тысячи долларов (3,5 миллиона рублей). Накануне Нового года певец и вовсе снизил ценник на 1,8 миллиона — выступление Витаса на праздничном корпоративе в этом году обойдется в 3,5 миллиона рублей вместо 5,3 миллиона.

Вдобавок артист предлагает услуги аниматора — как сообщает Mash, Витас готов выступать в костюме Деда Мороза, исполнить песенку из мультфильма «Ну, погоди» «Расскажи, Снегурочка, где была?», поплясать в хороводе и раздать подарки детям. Такие услуги знаменитость оценивает еще в один миллион рублей. За дополнительные 500 тысяч к гонорару Витас согласен исполнить хит «Тибетское плато» на китайском языке.

Согласно райдеру, до места проведения мероприятия артисту необходимо предоставить трансфер на минивэне. Также для Витаса и его коллектива должны быть готовы гримерные с зеркалами, хорошим освещением, вешалками и отпаривателями. Среди пожеланий артиста — чай, кофе, бутилированная вода с газом и без, сахар, молоко или сливки, горячее, салаты, бутерброды, ваза с фруктами и шоколадные плитки.

Ранее в честь Витаса в Китае установили почти 200 восковых фигур.