13:51, 29 ноября 2025Бывший СССР

Правительство Молдавии обвинили в использовании скандала с БПЛА

Филат: Скандал с дроном в Молдавии использовали для переключения внимания
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Moldova Police / AP

Скандал с дроном на территории Молдавии власти страны использовали для переключения общественного внимания с дела о контрабанде оружия. В этом их обвинил лидер оппозиционной Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Владимир Филат, сообщает РИА Новости.

«Этим дроном нужно бить по голове всех, кто делает из него пропаганду. Это — метод сменить повестку. Хотели, чтобы люди обсуждали дрон, а не контрабанду оружия», — заявил политик.

Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии на прошлой неделе задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Молдавская Генпрокуратура позже сообщила, что оружие было ввезено в страну с Украины.

Ранее посла России вызвали в МИД Молдавии в связи с инцидентом с беспилотниками. По информации Министерства обороны республики, утром 25 ноября на молдавскую территорию залетели шесть неизвестных беспилотников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Молдавия может устроить провокации с использованием оружия российского производства. Дипломат отметила, что на кадрах, распространенных в СМИ, видны в том числе переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и обломки, похожие на части ударных дронов «Герань».

    Правительство Молдавии обвинили в использовании скандала с БПЛА

