Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:09, 30 ноября 2025Путешествия

Авиакомпании нашли способ бороться с уязвимостью Airbus A320 к Солнцу

Bloomberg: Авиакомпании борются с уязвимостью Airbus A320 к Солнцу с помощью ПО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Авиакомпании по всему миру нашли быстрый способ борьбы с уязвимостью самолетов Airbus A320 к солнечному излучению. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на перевозчиков и источники, знакомые с ситуацией.

Меньше чем через день после выпуска Airbus и Европейским агентством по безопасности полетов экстренной директивы, предупреждающей о необходимости срочно исправить программное обеспечение авиалайнеров, перевозчики вернулись к использованию предыдущей версии ПО. Так они смогли наладить работу своих авиапарков.

В American Airlines отметили, что «команда технических специалистов добилась значительного прогресса, работая всю ночь над устранением проблемы с программным обеспечением Airbus». В итоге только четырем из 209 самолетов, которых коснулась проблема, все еще требуется обслуживание.

Оказалось, что работа над решением проблемы уязвимости к солнечному излучению через возвращение к предыдущей версии ПО занимает всего два-три часа. Однако до одной тысячи старых самолетов все еще могут нуждаться в полноценном обновлении оборудования, а полеты на них придется временно приостановить.

Венгерский лоукостер Wizz Air, чей парк состоит только из Airbus (около 250 самолетов), сообщил, что справился с обновлением программного обеспечения на всех своих лайнерах за одну ночь, так что полеты возобновили в прежнем режиме. В управлении гражданской авиации Великобритании также сообщили об успехах, добавив, что перебои затронули лишь немногие рейсы и почти не сказались на пассажирах.

Ранее в Росавиации заявили, что директива о замене программного обеспечения на самолетах Airbus A320 не касается России. До этого сообщалось, что решение корпорации отозвать такие лайнеры для изменения ПО повлияет на работу половины всего мирового парка самолетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан предрек землетрясение в политике после признания ЕС поражения Украины. Он предложил сделать из республики буферную зону

    В Госдуме высказались об обязательном введении 13-й зарплаты

    Частный дом поврежден в черноморском российском городе из-за атаки БПЛА

    Космонавт оценил планы НАСА построить деревню на Луне

    Макрона обвинили в безрассудстве из-за Украины

    В России предложили выплачивать зарплату многодетным матерям

    Авиакомпании нашли способ бороться с уязвимостью Airbus A320 к Солнцу

    Ограничения сняты в двух российских аэропортах

    В Британии предрекли скорое свержение Зеленского

    В Калифорнии произошла стрельба на семейной встрече

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости