Авиакомпании нашли способ бороться с уязвимостью Airbus A320 к Солнцу

Bloomberg: Авиакомпании борются с уязвимостью Airbus A320 к Солнцу с помощью ПО

Авиакомпании по всему миру нашли быстрый способ борьбы с уязвимостью самолетов Airbus A320 к солнечному излучению. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на перевозчиков и источники, знакомые с ситуацией.

Меньше чем через день после выпуска Airbus и Европейским агентством по безопасности полетов экстренной директивы, предупреждающей о необходимости срочно исправить программное обеспечение авиалайнеров, перевозчики вернулись к использованию предыдущей версии ПО. Так они смогли наладить работу своих авиапарков.

В American Airlines отметили, что «команда технических специалистов добилась значительного прогресса, работая всю ночь над устранением проблемы с программным обеспечением Airbus». В итоге только четырем из 209 самолетов, которых коснулась проблема, все еще требуется обслуживание.

Оказалось, что работа над решением проблемы уязвимости к солнечному излучению через возвращение к предыдущей версии ПО занимает всего два-три часа. Однако до одной тысячи старых самолетов все еще могут нуждаться в полноценном обновлении оборудования, а полеты на них придется временно приостановить.

Венгерский лоукостер Wizz Air, чей парк состоит только из Airbus (около 250 самолетов), сообщил, что справился с обновлением программного обеспечения на всех своих лайнерах за одну ночь, так что полеты возобновили в прежнем режиме. В управлении гражданской авиации Великобритании также сообщили об успехах, добавив, что перебои затронули лишь немногие рейсы и почти не сказались на пассажирах.

Ранее в Росавиации заявили, что директива о замене программного обеспечения на самолетах Airbus A320 не касается России. До этого сообщалось, что решение корпорации отозвать такие лайнеры для изменения ПО повлияет на работу половины всего мирового парка самолетов.