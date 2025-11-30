Экс-советник Трампа Пападопулос: Москва остается чистым и организованным городом

Улицы Москвы гораздо чище, чем в американских городах, а российская столица кажется очень организованной и сплоченной. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости.

«Улицы были чище, чем в любом американском городе, который я когда-либо видел. Это был очень организованный, сплоченный город и общество», — указал он.

По словам Пападопулоса, Москва действительно произвела на него очень хорошее впечатление. Он подчеркнул, что антироссийские санкции фактически не повлияли на жизнь города и настроение горожан остается позитивным. «Люди были очень дружелюбными. Сервис был безупречным», — отметил экс-советник Трампа.

Джордж Пападопулос был советником предвыборного штаба Дональда Трампа еще на президентских выборах 2016 года. Позднее его обвиняли в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований, но в 2020 году президент США его помиловал.