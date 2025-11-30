Мир
16:05, 30 ноября 2025Мир

Захарова указала на примечательный факт об атаке Украины на танкеры в Черном море

Представитель МИД России Захарова осудила атаку Украины на танкеры в Черном море
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары Украины по танкерам в Черном море и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, она также указала на примечательный факт об атаке.

Захарова осудила действия Украины и подчеркнула, что подвергшаяся нападению инфраструктура играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. «Примечательно, что террористические действия в Черном море 28 и 29 ноября осуществлены на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине (...) и отставок высокопоставленных фигур киевского режима», — отметила она.

Также дипломат связала атаки с попытками помешать международным усилиям по приближению мира на Украине. По ее словам, к произошедшему причастны те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию конфликта.

«Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории», — добавила Захарова.

28 ноября в южной части Черного моря были атакованы танкеры Kairos и Virat. Позднее Virat подвергся повторному удару. Ответственность за атаки на себя взяли Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны. 29 ноября в результате атаки было выведено из строя причальное устройство ВПУ-2, принадлежащее КТК и использующееся при транспортировке казахстанской нефти.

