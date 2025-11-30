Десятки российских туристов застряли в аэропорту Стамбула из-за подрыва ВСУ танкеров

Shot: Десятки российских туристов не смогли вылететь в Москву из Стамбула

Десятки российских туристов не смогли вылететь в Москву из стамбульского аэропорта из-за подрыва ВСУ нефтяных танкеров. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как рассказал журналистам очевидец, он возвращался из Египта транзитом через Стамбул рейсом авиакомпании Pegasus Airlines РС386. Воздушное судно должно было вылететь в пятницу, 28 ноября, в 21:55.

Сначала рейс переносили, а затем и вовсе отменили. Туристы прождали своего самолета в аэропорту около четырех часов. Как рассказали сотрудники воздушной гавани, задержка произошла из-за полыхающих танкеров у берегов Турции.

В свою очередь, представители авиакомпании сообщили туристам, что ближайший рейс в субботу, 30 ноября, но нужно успеть записаться. Часть людей не успели, и им пришлось бронировать места в самолете на более поздние даты.

Позже Pegasus организовал трансфер до отеля и расселил туристов по номерам. Россияне ждут своего самолета до Москвы.

28 ноября два судна под флагом Гамбии подали сигналы бедствия. Позже характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Первым ему подвергся танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск.

Следом вышедший из Севастополя танкер Virat сообщил, что атакован, и о задымлении в машинном отделении. Находившиеся в танкерах люди были оперативно эвакуированы.

Позже было опубликовано видео ударов по танкерам Kairos и Virat. Отмечалось, что операция проводилась совместно 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и Военно-морскими силами страны.