Дуров запуситил новый проект Cocoon на блокчейне TON

Дуров запустил вычислительную сеть Cocoon на блокчейне TON

Основатель Telegram Павел Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon на блокчейне TON. Об этом он написал в своем канале.

«Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon запущена в работу», — отметил бизнесмен, уточнив, что владельцы графических процессоров уже зарабатывают TON.

Он добавил, что первые запросы от пользователей обрабатываются полностью конфиденциально. Соответствующий веб-сайт сети готов к работе, включая документацию и исходный код.

Дуров пояснил, что такие поставщики централизованных вычислений, как Amazon и Microsoft, повышают цены за свое посредничество и снижает конфиденциальность, в то время как Cocoon решает подобные проблемы.

Бизнесмен анонсировал новую сеть в конце октября. Он рассказал, что проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга Toncoin. По его словам, благодаря Cocoon разработчики смогут подключать приложения к доступным вычислительным мощностям.

