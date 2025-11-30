Интернет и СМИ
23:22, 30 ноября 2025

Дуров запуситил новый проект Cocoon на блокчейне TON

Дуров запустил вычислительную сеть Cocoon на блокчейне TON
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon на блокчейне TON. Об этом он написал в своем канале.

«Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon запущена в работу», — отметил бизнесмен, уточнив, что владельцы графических процессоров уже зарабатывают TON.

Он добавил, что первые запросы от пользователей обрабатываются полностью конфиденциально. Соответствующий веб-сайт сети готов к работе, включая документацию и исходный код.

Дуров пояснил, что такие поставщики централизованных вычислений, как Amazon и Microsoft, повышают цены за свое посредничество и снижает конфиденциальность, в то время как Cocoon решает подобные проблемы.

Бизнесмен анонсировал новую сеть в конце октября. Он рассказал, что проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга Toncoin. По его словам, благодаря Cocoon разработчики смогут подключать приложения к доступным вычислительным мощностям.

