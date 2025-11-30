Экс-премьер Украины задался вопросом о Зеленском

Азаров усомнился в урегулировании конфликта на Украине с участием Зеленского

Бывший премьер Украины Николай Азаров прокомментировал процесс урегулирования конфликта с Россией. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Азаров подчеркнул, что США настроены на мирное урегулирование на Украине. При этом он задался вопросом о роли президента Украины Владимира Зеленского в этом процессе. Он усомнился в завершении конфликта при участии главы государства.

«Раз Зеленский остается, значит, конфликт продолжается. Американцы, напротив, настроены на завершение конфликта. Поэтому они нажимают на Зеленского, чтобы он соглашался со всеми условиями и шел к завершению конфликта», — отметил он.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица поделился впечатлением от переговоров в США. Он посчитал начало встречи содержательным и конструктивным.