«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS сблизился с Землей и снизил яркость

ИКИ РАН: 3I/ATLAS снизил яркость, несмотря на приближение к Земле
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: CNSA / XinHua / Global Look Press

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, согласно некоторым теориям, является инопланетным кораблем, снизил яркость. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Уточняется, что яркость тела сейчас составляет около 63 процентов от той, что была шесть дней назад.

В публикации отмечается, что, поскольку расстояние между объектом и Землей за это время сократилось на 10 миллионов километров, то основная причина снижения яркости — предположительно, продолжающееся удаление тела от Солнца.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что 3I/ATLAS 16 марта 2026 года может сблизиться с Юпитером. «Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — отметили исследователи.

