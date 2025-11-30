Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:07, 30 ноября 2025Бывший СССР

Личные интересы Ермака оказались связаны с Россией

Медведчук: Ермака на службе у Зеленского интересовал доступ к энергоресурсам РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Личные интересы Андрея Ермака на службе у украинского лидера Владимира Зеленского оказались связаны с Россией. Экс-главу офиса президента интересовал только доступ к энергоресурсам РФ через разные бизнес-схемы, такое заявление сделал в разговоре с РИА Новости председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Когда я как руководитель партии пытался обсуждать вопросы выполнения Минских соглашений, он [Ермак] проявлял себя как человек ограниченный и не владеющий не только глубиной этих вопросов, но даже поверхностным пониманием того, насколько это важно было на тот момент для Украины», — подчеркнул политик.

По его словам, в таких беседах бывший глава президентского офиса интересовался только возможностью получить доступ к энергетическим ресурсам России, но не для выгоды своей страны, а ради личного обогащения.

Медведчук полагает, что и для Ермака, и для Зеленского во главе угла стояло не процветание своей страны, а коррупционные схемы «для максимального использования кормушки, до которой они дорвались, придя к власти».

Ранее Андрей Ермак обратился к своим критикам. Он заявил, что все, кто отвернулся от него, получат по заслугам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

    В МИД Турции заявили об угрозе безопасности судоходству после атаки на танкеры

    Залужный оценил условия мирного соглашения

    Трамп похвастался победой в одной игре

    В Вышгороде загорелось предприятие после атаки ВС России

    Мерц счел удачей рождение в Западной Германии

    Силовики сообщили о нежелании ВСУ выполнять задачи на одном направлении

    Захарова и рэпер Птаха выпустили трек

    Экс-главком ВСУ поддержал мир без победы над Россией

    Сийярто резко ответил Мерцу после критики Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости