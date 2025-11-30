Литва обратилась за помощью к ЕС для урегулирования ситуации на границе с Белоруссией

Литва просит ЕС помочь вернуть из Белоруссии застрявшие у границы фуры

Литовские власти обратились к Еврокомиссии с просьбой срочно вмешаться в ситуацию на границе с Белоруссией, где, по их словам, застряли сотни европейских грузовиков. Также МИД и Минтранс Литвы попросили ЕС повлиять на проблему запускаемых с белорусской территории метеозондов и воздушных шаров, которые контрабандисты используют для переброски сигарет. Об этом сообщает ТАСС.

В обращении Вильнюс призвал Евросоюз разработать план действий для помощи водителям, которые не могут выехать из Белоруссии, а также оценить риски, создаваемые беспилотными объектами, угрожающими гражданской авиации.

Одновременно Литва готовит собственный пакет санкций против Минска и предлагает Брюсселю присоединиться к ограничениям, включая меры против лиц, связанных с незаконными «воздушными полетами».

Проблемы на границе продолжаются несколько недель: аэропорты в Литве периодически закрываются из-за появления воздушных шаров с контрабандным грузом, а перевозчики жалуются на невозможность вернуть фуры домой.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что большинство стран ЕС «не скрывают подготовки к войне».