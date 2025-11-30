Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:21, 30 ноября 2025Бывший СССР

Литва обратилась за помощью к ЕС для урегулирования ситуации на границе с Белоруссией

Литва просит ЕС помочь вернуть из Белоруссии застрявшие у границы фуры
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sergei Grits / AP

Литовские власти обратились к Еврокомиссии с просьбой срочно вмешаться в ситуацию на границе с Белоруссией, где, по их словам, застряли сотни европейских грузовиков. Также МИД и Минтранс Литвы попросили ЕС повлиять на проблему запускаемых с белорусской территории метеозондов и воздушных шаров, которые контрабандисты используют для переброски сигарет. Об этом сообщает ТАСС.

В обращении Вильнюс призвал Евросоюз разработать план действий для помощи водителям, которые не могут выехать из Белоруссии, а также оценить риски, создаваемые беспилотными объектами, угрожающими гражданской авиации.

Одновременно Литва готовит собственный пакет санкций против Минска и предлагает Брюсселю присоединиться к ограничениям, включая меры против лиц, связанных с незаконными «воздушными полетами».

Проблемы на границе продолжаются несколько недель: аэропорты в Литве периодически закрываются из-за появления воздушных шаров с контрабандным грузом, а перевозчики жалуются на невозможность вернуть фуры домой.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что большинство стран ЕС «не скрывают подготовки к войне».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть шанс появления черного или белого лебедя». В России спрогнозировали сроки завершения СВО

    Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с Россией

    В Москве 1 декабря откроются филиалы усадьбы Деда Мороза

    Госдеп подтвердил встречу Рубио, Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией

    Названы хуже всего влияющие на сон продукты для ужина

    Ведущая Первого канала раскрыла секрет долгой жизни

    Литва обратилась за помощью к ЕС для урегулирования ситуации на границе с Белоруссией

    В российском городе начали восстанавливать пострадавшие от атак ВСУ дома

    Раскрыто стремление США как можно скорее закрыть территориальные вопросы с Украиной

    В Кремле ситуацию на Украине описали словами «что-то происходит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости