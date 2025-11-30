Стало известно о долгах МакSим по коммунальным платежам

Shot: На певицу МакSим подали в суд из-за долгов по коммунальным платежам

На певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подали в суд из-за многотысячных долгов по коммунальным платежам. Об этом стало известно Shot.

По данным издания, певица несколько месяцев игнорирует оплату коммунальных услуг за две квартиры в Москве. Отмечается, что за пятикомнатную квартиру в ЖК «Триумф-Палас» в Хорошевском районе она задолжала 173 тысячи рублей, а за трехкомнатную квартиру в ЖК «Дом на Истринской» в Кунцево — 18 тысяч рублей. В результате на артистку подали в суд.

Также утверждается, что у певицы есть еще одна квартира в ЖК «Триумф-Палас».

При этом представительница МакSим Яна Богушевская в разговоре с изданием «Подъем» опровергла информацию о долгах. «У Марины нет долгов и задолженностей, все счета она оплачивает вовремя, и в суд никто не подавал, я не знаю, откуда они этот бред взяли», — подчеркнула она и добавила, что у певицы нет квартир в ЖК «Триумф-Палас».

Ранее сообщалось, что суд в Москве взыскал с журналистки Ксении Собчак долг по ЖКУ. При этом сумма задолженности не уточнялась.