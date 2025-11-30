Мошенники выманили у пенсионерки миллионы по новой схеме обмана

Пенсионерка лишилась 27 миллионов рублей, став жертвой новой схемы мошенников

В Москве 69-летняя женщина лишилась более 27 миллионов рублей, став жертвой новой схемы телефонных мошенников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Злоумышленники представились сотрудниками водоканала и прислали пенсионерке сообщение о «проверке батарей отопления» — женщина продиктовала код из SMS, открыв аферистам доступ к дальнейшему обману.

Практически сразу ей позвонил «представитель финансовой организации», который убедил москвичку, что она стала жертвой мошенников, и предложил установить специальное приложение. Через него с женщиной связался «следователь» и запугал ее «финансированием преступной деятельности», потребовав задекларировать все ценности в доме. Пенсионерка сфотографировала деньги, драгоценности и часы, сложила их в рюкзак и передала курьеру, назвавшему кодовое слово.

После этого аферисты убедили женщину снять все сбережения со счетов: часть она снова передала курьеру, часть перевела на указанные счета. Общая сумма ущерба составила 27,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что молодая пара лишилась квартиры и почти трех миллионов рублей, так как продавщица после сделки заявила, что была «под влиянием третьих лиц», и потребовала вернуть жилье.