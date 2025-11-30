В российском городе пожилая женщина продала квартиру по «схеме Долиной»

В Туле пожилая женщина продала квартиру по «схеме Долиной»

В Туле молодая пара, готовившаяся к свадьбе, лишилась и купленной квартиры, и почти трех миллионов рублей — сделка обернулась повторением «схемы Долиной». Об этом сообщает Baza.

Мария с супругом тщательно выбирали жилье и нашли подходящий вариант на сайте агентства «Полезные люди». Продавщица — пожилая женщина — уверяла, что переезжает к дочери и готова оставить часть мебели. Юристы проверили документы, риелтор сопровождала сделку, покупатели внесли задаток, а окончательный расчет прошел через банковскую ячейку.

Но вскоре риелтор перестала выходить на связь, а продавщица начала тянуть с переездом. Получив ключи, пара неожиданно получила и судебное уведомление: пенсионерка подала заявление, утверждая, что во время сделки «чувствовала себя плохо и находилась под влиянием третьих лиц». Несмотря на то, что деньги — 2,89 миллиона рублей — она получила, теперь требует вернуть квартиру.

«Долиной вернули — и мне вернете. А что у вас ипотека — справитесь, выплатите», — цитирует слова женщины пострадавшая Мария.

В итоге молодая семья осталась с ипотекой под 28 процентов на 12 лет и риском потерять единственное жилье, которое уже готова отобрать судебная система.

