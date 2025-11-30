Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:16, 30 ноября 2025Экономика

В российском городе пожилая женщина продала квартиру по «схеме Долиной»

В Туле пожилая женщина продала квартиру по «схеме Долиной»
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Туле молодая пара, готовившаяся к свадьбе, лишилась и купленной квартиры, и почти трех миллионов рублей — сделка обернулась повторением «схемы Долиной». Об этом сообщает Baza.

Мария с супругом тщательно выбирали жилье и нашли подходящий вариант на сайте агентства «Полезные люди». Продавщица — пожилая женщина — уверяла, что переезжает к дочери и готова оставить часть мебели. Юристы проверили документы, риелтор сопровождала сделку, покупатели внесли задаток, а окончательный расчет прошел через банковскую ячейку.

Но вскоре риелтор перестала выходить на связь, а продавщица начала тянуть с переездом. Получив ключи, пара неожиданно получила и судебное уведомление: пенсионерка подала заявление, утверждая, что во время сделки «чувствовала себя плохо и находилась под влиянием третьих лиц». Несмотря на то, что деньги — 2,89 миллиона рублей — она получила, теперь требует вернуть квартиру.

«Долиной вернули — и мне вернете. А что у вас ипотека — справитесь, выплатите», — цитирует слова женщины пострадавшая Мария.

В итоге молодая семья осталась с ипотекой под 28 процентов на 12 лет и риском потерять единственное жилье, которое уже готова отобрать судебная система.

Ранее концертный директор прокомментировал массовую «отмену» Ларисы Долиной в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

    Назван фаворит Гран-при Катара «Формулы-1»

    В российском городе пожилая женщина продала квартиру по «схеме Долиной»

    Глава МИД Турции заявил о готовности России и Украины к мирному соглашению

    Лепс рассказал о планах завести детей с 19-летней невестой

    101-летняя бодибилдерша раскрыла секрет долголетия

    «Есть шанс появления черного или белого лебедя». В России спрогнозировали сроки завершения СВО

    В российском городе 45 домов оказались в зоне ЧС после серии атак

    Умеров удалил пост о начале встречи Украины и США

    Найденный шедевр Рубенса продали на аукционе за несколько миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости