22:10, 30 ноября 2025Мир

В США заявили о готовности НАТО «противостоять России» при ограниченной поддержке США

Bloomberg: НАТО готовится противостоять России при ограниченной поддержке США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

НАТО готовится «противостоять России» при ограниченной поддержке США, пишет Bloomberg.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп сокращает американское присутствие в Европе. Автор пишет, что при этом Европейский союз продолжает зависеть от американцев в вопросе «стратегических средств и возможностей».

Издание отметило: угрозы Вашингтона полностью прекратить военную помощь Киеву подняли вопрос о том, что европейским государствам придется «защищать Украину, а возможно, и всю восточную границу Европы» с гораздо меньшей поддержкой.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина должна стать буфером между Россией и НАТО.

