В США заявили о готовности НАТО «противостоять России» при ограниченной поддержке США

НАТО готовится «противостоять России» при ограниченной поддержке США, пишет Bloomberg.
По данным агентства, президент США Дональд Трамп сокращает американское присутствие в Европе. Автор пишет, что при этом Европейский союз продолжает зависеть от американцев в вопросе «стратегических средств и возможностей».
Издание отметило: угрозы Вашингтона полностью прекратить военную помощь Киеву подняли вопрос о том, что европейским государствам придется «защищать Украину, а возможно, и всю восточную границу Европы» с гораздо меньшей поддержкой.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина должна стать буфером между Россией и НАТО.