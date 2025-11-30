Олимпийская чемпионка прокомментировала конфликт Большунова и Бакурова

Журова о конфликте Большунова и Бакурова: Комиссия должна разобраться

В конфликте трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с соперником Александром Бакуровым должна разбираться комиссия, считает олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Я считаю, что комиссия должна сама разобраться. Она лучше в этом всем разбирается и понимает. Это мы все любим посмотреть у телевизора и дать оценку. Я уже слышу, что чуть ли не в тюрьму Большунова посадить, потому что нанес парню увечья и так далее. Люди из героя сразу делают антигероя. Я не оправдываю Сашу. Потому что он, конечно, должен более, чем кто-либо, сдерживаться. Но я допускаю, что по трассе действительно у них какие-то были инциденты», — поделилась Журова.

По словам депутата, только оба спортсмена смогут на комиссии рассказать, что произошло, или принесут друг другу извинения.

«Уж не знаю, какое будет за это наказание. Несомненно, у федерации есть возможность в таких случаях — та же дисквалификация спортсмена на какое-то количество месяцев», — добавила она.

Журова отметила, что конфликтов в спорте было предостаточно всегда. «Люди эмоциональные, где-то кто-то что-то сказал друг другу, кто-то кого-то там толкнул. Просто в футбольном матче есть понятные, жесткие правила. У них этих инцидентов во время матча полно. Что за это обычно? Красная карточка, удаление, пенальти», — рассказала политик.

К сожалению, по дистанции люди начинают использовать иногда нечестные способы: на лыжи наступать, подтолкнуть, еще что-то. Саша — парень эмоциональный, решил чуть повоспитывать. Получилось, что недооценил как свою силу, так и не ожидал, что Бакуров после дистанции устанет и уже не будет стоять крепко на ногах. Но я не хочу обвинять тут второго спортсмена. Только комиссии это оценивать Светлана Журова олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

29 ноября стало известно, что после финиша Большунов намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. За это Большунова дисквалифицировали. При этом ранее в забеге сам контакт с Бакуровым вызвал падение трехкратного олимпийского чемпиона.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила надежду, что Большунов извинится перед Бакуровым. Глава ФЛГР подчеркнула, что решение по наказанию спортсмена будет принято на заседании 2 декабря — возможно, это будет дисквалификация на несколько гонок или аннулирование результатов.

