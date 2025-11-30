Спорт
Вяльбе прокомментировала нападение Большунова на соперника

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала нападение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на соперника Александра Бакурова после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мне очень жаль, что вообще такие инциденты случаются в спорте», — заявила Вяльбе. Она выразила надежду, что Большунов извинится перед Бакуровым. Глава ФЛГР подчеркнула, что ситуация с Большуновым уже близка к рукоприкладству и федерация не оставит ее без внимания. Решение по наказанию спортсмена будет принято на заседании 2 декабря — возможно, это будет дисквалификация на несколько гонок или аннулирование результатов.

После финиша Большунов намеренно налетел сзади на Бакурова, что привело к падению и травме последнего. За это Большунова дисквалифицировали. При этом ранее в забеге сам контакт с Бакуровым вызвал падение Большунова.

По итогам забега победу одержал Сергей Ардашев, вторым стал Сергей Забалуев, третьим — Павел Соловьев. Бакуров финишировал четвертым, а Большунов — шестым.

